Постанову про скасування карантину вихідного дня зареєстрували в Раді

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Постанову про скасування карантину вихідного дня зареєстрували 16 листопада у Верховній Раді. Найближчим часом її розглянуть народні обранці.

Про це заступник голови парламенту Олена Кондратюк повідомила на погоджувальній раді у понеділок.

Сьогодні була зареєстрована постанова № 4381 від усіх політичних фракцій і груп щодо скасування карантину вихідного дня… Існує нерозуміння і несприйняття карантину вихідного дня, який уряд запровадив без консультацій з парламентом і громадянами, без якогось наукового підтвердження. Не може бути таких рішень, які створюють преференції одним, але знищують малий і середній бізнес, — додала Кондратюк.

Також вона запропонувала депутатам розглянути цього тижня законопроект № 4313 щодо роботи ФОПів. Раніше цей проект закону Рада відправила на повторне перше читання.

Підтримуємо внесення постанови щодо відкликання або перегляду рішення уряду про карантин вихідного дня, — заявив також лідер партії «Слуга народу», нардеп Олександр Корнієнко.

За його словами, монобільшість підтримує внесення до сесійної зали цієї постанови. Він додав, що сьогодні фракція ще визначатиметься щодо голосування за скасування карантину вихідного дня.