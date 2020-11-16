Андрій Єна, фото: Адвокатська дорадча група

https://racurs.ua/ua/n146547-sprava-maydanu-vid-koronavirusu-pomer-slidchyy-dbr.html

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Коронавірусна хвороба COVID-10 забрала життя Андрія Єна — слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР) у справах Майдану.

Єна помер 11 листопада. Про це повідомляється на сторінці Адвокатської дорадчої групи в соціальній мережі Фейсбук.

Це велика втрата для нас і для розслідування, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що Єна протягом вже тривалого часу був ключовим слідчим по одному з найбільш кривавих епізодів Революції гідності — розстрілу протестувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Зокрема, він організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні по цьому епізоду.

Координував велику кількість учасників, експертів. Працював з потерпілими і свідками, досліджував, упорядковував відео. Це дуже великий обсяг копіткої і важливої слідчої роботи, — зазначають у Адвокатській дорадчій групі.

Нагадаємо, від ускладнень коронавірусу нещодавно помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий. Нові вибори міського голови мають відбутися до січня 2021 року.