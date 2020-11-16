Дело Майдана — от коронавируса умер следователь ГБРhttps://racurs.ua/n146547-delo-maydana-ot-koronavirusa-umer-sledovatel-gbr.htmlРакурс
Коронавирусная болезнь COVID-10 унесла жизнь Андрея Ена — следователя Государственного бюро расследований (ГБР) по делам Майдана.
Ена умер 11 ноября. Об этом сообщается на странице Адвокатской совещательной группы в социальной сети Фейсбук.
Это большая потеря для нас и для расследования, — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что Ена в течение уже длительного времени был ключевым следователем по одному из самых кровавых эпизодов Революции достоинства — расстрелу протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.
В частности, он организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду.
Координировал большое количество участников, экспертов. Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, упорядочивал видео. Это очень большой объем кропотливой и важной следственной работы, — отмечают в Адвокатской совещательной группе.
Напомним, от осложнений коронавируса недавно умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Новые выборы городского головы должны состояться до января 2021 года.