Андрей Ена, фото: Адвокатская совещательная группа

https://racurs.ua/n146547-delo-maydana-ot-koronavirusa-umer-sledovatel-gbr.html

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Коронавирусная болезнь COVID-10 унесла жизнь Андрея Ена — следователя Государственного бюро расследований (ГБР) по делам Майдана.

Ена умер 11 ноября. Об этом сообщается на странице Адвокатской совещательной группы в социальной сети Фейсбук.

Это большая потеря для нас и для расследования, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Ена в течение уже длительного времени был ключевым следователем по одному из самых кровавых эпизодов Революции достоинства — расстрелу протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве.

В частности, он организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду.

Координировал большое количество участников, экспертов. Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, упорядочивал видео. Это очень большой объем кропотливой и важной следственной работы, — отмечают в Адвокатской совещательной группе.

Напомним, от осложнений коронавируса недавно умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Новые выборы городского головы должны состояться до января 2021 года.