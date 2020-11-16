Рада хочет отменить карантин выходного дня — постановление уже зарегистрировали

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Ракурс

Постановление об отмене карантина выходного дня зарегистрировали 16 ноября в Верховной Раде. В ближайшее время ее рассмотрят народные избранники.

Об этом заместитель председателя парламента Елена Кондратюк сообщила на согласительном совете в понедельник.

Сегодня было зарегистрировано постановление № 4381 от всех политических фракций и групп об отмене карантина выходного дня… Существует непонимание и неприятие карантина выходного дня, который Кабмин ввел без консультаций с парламентом и гражданами, без какого-либо научного подтверждения. Не может быть таких решений, которые создают преференции одним, но уничтожают малый и средний бизнес, — добавила Кондратюк.

Также она предложила депутатам рассмотреть на этой неделе законопроект № 4313 о работе ФОПов. Ранее этот проект закона Рада отправила на повторное первое чтение.

Поддерживаем внесения постановления об отзыве или пересмотре решения правительства о карантине выходного дня, — заявил также лидер партии «Слуга народа», нардеп Александр Корниенко.

По его словам, монобольшинство поддерживает внесение в сессионный зал этого постановления. Он добавил, что сегодня фракция еще будет определяться, как голосовать за отмену карантина.