Карантин вихідного дня розізлив Раду — Шмигаля і уряд кличуть “на коврик”

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Карантин вихідного дня жорстко розкритикувала заступниця спікера Верховної Ради Олена Кондратюк, а також очільники парламентських фракцій під час погоджувальної ради 16 листопада. Нардепи вирішили викликати завтра «на коврик» очільника уряду Дениса Шмигаля разом з усім складом його Кабміну.

Ще одне питання — це неготовність медичної системи до спалаху коронавірусу, показники якого стрімко зростають. Пропоную запросити 17 листопада прем'єр-міністра разом з усім Кабміном, щоб ми почули його бачення виходу з карантину. Чи є якийсь план?, — зазначила Кондратюк.

Також нардепи хочуть поцікавитися в глави уряду, чи виконується постанова Верховної Ради щодо запобігання поширенню коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни.

І найголовніше: чому замість виконання цієї постанови, яка націлена на забезпечення медичної системи, Кабмін вдався до так званих неоднозначних рішень, які ставлять багатьох громадян у скрутне становище, — зауважила віце-спікер парламенту.

Вона додала, що урядовці повинні відповісти на прямі запитання щодо боротьби з пандемією.

Підприємства і громадяни мають бути певними, що уряд діє в їхніх інтересах. Існує нерозуміння і несприйняття карантину вихідного дня, який уряд запровадив без консультацій з парламентом і громадянами, без якогось наукового підтвердження. Не може бути таких рішень, які створюють преференції одним, але знищують малий і середній бізнес, — резюмувала нардеп.

Таку ініціативу прокоментували представники президентської політсили у Верховній Раді.