Уменьшить тяжесть COVID-19 помогает препарат от депрессии. Фото: Главком

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается. Чтобы ускорить поиск новых методов лечения коронавирусной болезни COVID-19, исследователи испытывают препараты, которые уже известны как безопасные для использования на людях, но для других ситуаций.

Ученые из Медицинской школы при Вашингтонском университете в Сент-Луисе выяснили, что антидепрессант флувоксамин помогает снизить риск тяжелого течения COVID-19 и госпитализации в больницу, сообщает JAMA.

Препарат решили изучить, потому что он обладает сильными противовоспалительными свойствами. Медики предположили, что препарат сможет предотвратить цитокиновый шторм — мощную воспалительную реакцию иммунной системы на коронавирус.

В исследовании принимали участие 152 взрослых американца (средний возраст — 46 лет 109 из них были женщинами) с подтвержденным коронавирусным заболеванием. На момент начала эксперимента симптомы у них были легкими и присутствовали около недели.

Испытуемых разделили поровну на две группы: первая 15 дней принимала флувоксамин, второй давали плацебо.

Результаты исследования показали, что у ни одного из больных в первой группе не наблюдалось ухудшение состояния по сравнению с шестью (8,3%) участниками группы плацебо. При этом четверо из них были госпитализированы в больницу. Летальных случаев медики не зафиксировали.

Авторы делают вывод, что флувоксамин может снизить риск ухудшения состояния пациентов с COVID-19, однако, чтобы с уверенностью это утверждать нужно масштабное исследование.

Лечение, которое может предотвратить проблемы с легкими у людей, заразившихся коронавирусом, крайне необходимо. Мы с нетерпением ждем возможности провести в ближайшие недели более масштабное исследование для дальнейшей оценки эффективности флувоксамина, — отметили исследователи.

Напомним, что ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) установили, что статины (препараты, применяемые для уменьшения уровня холестерина в крови) способны снижать риск тяжелого течения COVID-19.