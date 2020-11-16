Голубь с рекордной стоимостью, фото: WATE 6

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Ракурс

Рекордную сумму за голубя для гонки отдали во время недавних аукционных торгов в Бельгии.

Двухлетнего голубя по кличке Нью Ким, который является победителем ряда голубиных гонок, продали за 1,6 млн евро (примерно 1,9 млн долл. США или более 53,1 млн грн), сообщает издание NBCNews.

Отмечается, что сумма так выросла в результате активных торгов между двумя участниками аукциона из Китая, выступавших под псевдонимами Super Duper и Hitman. Победителем торгов стал Super Duper.

Считается, что Super Duper также причастен к установлению предыдущего рекорда в этой сфере год назад — тогда покупатель из Китая за почти 1,25 млн долл. приобрел четырехлетнего голубя по кличке Армандо, тоже известного чемпиона голубиных гонок.

Голубиные заводчики в Западной Европе передают свое дело и опыт из поколения в поколение, однако сын 76-летнего Гастона Ван де Вувера, предыдущего владельца Нью Кима, слишком занят профессиональной жизнью, чтобы продолжить семейное дело.

Поэтому Ван де Вувер решил распродать свою коллекцию — 445 птиц — на аукционе. Хотя других голубей, которые могли бы сравниться с Нью Кимом, у него нет, заводчик получил уже 6 млн евро.

В последние годы стоимость голубей на таких аукционах значительно возросла на фоне популярности голубиных перегонов в Китае. В рамках соревнований по голубиных гонках птиц отвозят за сотни километров от голубятни и выпускают на волю. Победителем становится голубь, который быстрее других вернется обратно.

Напомним, картину известного британского уличного художника Бэнкси недавно продали за почти 10 млн долл. США.