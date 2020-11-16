Голуб з рекордною вартістю, фото: WATE 6

https://racurs.ua/ua/n146558-mayje-2-mln-dolariv-rekordnu-sumu-viddaly-za-belgiyskogo-goluba-dlya-peregoniv-video.html

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Рекордну суму за голуба для перегонів віддали під час нещодавніх аукціонних торгів у Бельгії.

Дворічного голуба на кличку Нью Кім, котрий є переможцем низки голубиних перегонів, продали за 1,6 млн євро (приблизно 1,9 млн дол. США або понад 53,1 млн грн), повідомляє видання NBCNews.

Зазначається, що сума так зросла в результаті активних торгів між двома учасниками аукціону з Китаю, котрі виступали під псевдонімами Super Duper і Hitman. Переможцем торгів став Super Duper.

Вважається, що Super Duper також причетний до встановлення попереднього рекорду у цій сфері рік тому — тоді покупець із Китаю за майже 1,25 млн дол. придбав чотирирічного голуба на кличку Армандо, теж відомого чемпіона голубиних перегонів.

Голубині заводчики у Західній Європі передають свою справу та досвід з покоління в покоління, проте син 76-річного Гастона Ван де Вувера, попереднього власника Нью Кіма, надто зайнятий професійним життям, щоб продовжити сімейну справу.

Тож Ван де Вувер вирішив розпродати свою колекцію — 445 птахів — на аукціоні. Хоча інших голубів, котрі б могли зрівнятися з Нью Кімом, у нього немає, заводчик отримав вже 6 млн євро.

В останні роки вартість голубів на таких аукціонах значно зросла на тлі популярності голубиних перегонів у Китаї. В межах змагань з голубиних перегонів птахів відвозять за сотні кілометрів від голубника і випускають на волю. Переможцем стає голуб, котрий швидше за інших повернеться назад.

Нагадаємо, картину відомого британського вуличного художника Бенксі нещодавно продали за майже 10 млн дол. США.