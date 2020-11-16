Арешт Януковича скасували в апеляційному суді, фото — АП

https://racurs.ua/ua/n146556-aresht-yanukovycha-skasuvaly-v-apelyaciynomu-sudi.html

Ракурс

У справі Віктора Януковича Київський апеляційний суд скасував заочний арешт екс-президента України. Суд у справі Майдану призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції.

Про це суддя Ольга Юрдига заявила під час засідання. Суд розглянув апеляцію адвокатів екс-президента на обрання запобіжного заходу Януковичу. Скарга захисту була задоволена частково, рішення Печерського суду від 12 травня 2020 року скасовано.

Призначити новий розгляд клопотання слідчого в суді першої інстанції, — йдеться у трансляції із зали суду.

Причина такого рішення — обвинувачений янукович відсутній в базі Інтерполу. 12 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Януковичу у виді тримання під вартою у справі про організацію насильницьких злочинів 18−20 лютого 2014 року.

На початку жовтня цього року судовий вирок екс-президенту-втікачу Віктору Януковичу набув чинності. Київський апеляційний суд відхилив скарги захисту сторони захисту.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни. Януковича засудили до 13 років позбавлення волі заочно.

Януковича визнали винним в тому, що він звертався до президента Росії Володимира Путіна із закликом ввести російські війська в Україну. Однак суд відмовився визнавати Януковича винним у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення конституційного ладу, а також в публічних закликах до вчинення таких дій.