Зеленського у “Феофанії” провідають активісти з шинами та шматками асфальту

https://racurs.ua/ua/n146555-zelenskogo-u-feofaniyi-providaut-aktyvisty-z-shynamy-ta-shmatkamy-asfaltu.html

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Володимира Зеленського у медзакладі «Феофанія» хочуть провідати активісти — автомаршем до лікарні, де надають допомогу переважно чиновникам та високопосадовцям, у суботу, 21 листопада, планують навідатися представники «Руху опору капітуляції».

Про це 16 листопада повідомив екс-нардеп Андрій Левус, який свого часу очолював підкомітет Верховної Ради з питань держбезпеки, на Фейсбук-сторінці спільноти.

Прохання приїжджати на авто… брати шини та шматки асфальту: ми повернемо президенту те, що він підсунув нам замість ліків та апаратів ШВЛ, — зазначено у повідомленні.

Також там анонсували початок 21 листопада «процесу очищення» влади, щоб не допустити хаосу і розвалу держави.

Зеленський краде у нас європейське майбутнє. Роботу НАЗК і НАБУ досі не розблоковано через бездіяльність монобільшості. 16 грудня ми можемо втратити безвіз та інші здобутки євроінтеграції. Президент хоче здійснити конституційний переворот і узурпувати владу, просуває капітуляцію, прикриваючись «планом Кравчука», і допомагає російській агентурі посилювати свої позиції у владі, — переконують представники.

Акція має розпочатися о 14.00 на Європейській площі, звідки стартуватиме автопробіг до «Феофанії».