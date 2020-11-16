Зеленского в «Феофании» навестят активисты с шинами и кусками асфальта

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Ракурс

Владимира Зеленского в медучреждении «Феофания» хотят навестить активисты — автомаршем в больницу, где оказывают помощь преимущественно чиновникам и чиновникам, в субботу, 21 ноября, планируют наведаться представители «Движения сопротивления капитуляции».

Об этом 16 ноября сообщил экс-нардеп Андрей Левус, который в свое время возглавлял подкомитет Верховной Рады по вопросам госбезопасности, на Фейсбук-странице сообщества.

Просьба приезжать на авто… брать шины и куски асфальта: мы вернем президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ, — говорится в сообщении.

Также там анонсировали начало 21 ноября «процесса очистки» власти. Таким образом активисты хотят «не допустить хаоса и развала государства».

Зеленский крадет у нас европейское будущее. Работу НАПК и НАБУ до сих пор не разблокировали из-за бездействия монобольшинства. 16 декабря мы можем потерять безвиз и другие достижения евроинтеграции. Президент хочет осуществить конституционный переворот и узурпировать власть, продвигает капитуляцию, прикрываясь «планом Кравчука», и помогает российской агентуре усиливать свои позиции во власти, — убеждают активисты.

Акция должна начаться в 14.00 на Европейской площади, откуда стартует автопробег в «Феофании».