Коронавирус оставил Шевченко еще без трех игроков — матч сборной под вопросом

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Коронавирус в сборной Украины выбил из обоймы главного тренера Андрея Шевченко еще трех исполнителей. Заключительная игра Лиги наций против Швейцарии в Люцерне под вопросом.

Пресс-атташе Украинской ассоциации футбола Александр Гливинский рассказал, что утром 16 ноября поступили результаты дополнительных исследований. Коронавирус обнаружили у защитника Эдуарда Соболя, полузащитника Евгения Макаренко и вратаря Дмитрия Ризныка. Их отправили на самоизоляцию в гостиничные номера.

Сейчас команда ожидает решения местных властей о возможности проведения матча со Швейцарией, который состоится 17 ноября.

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко накануне дополнил состав, который готовиться к игре со Швейцарией, тремя исполнителями из молодежной сборной.

Дебютные вызовы получили полузащитники «Днепра-1» Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также хавбек «Шахтера» Георгий Судаков.

До вылета из Киева вызванные игроки должны пройти ПЦР-тесты. В случае получения отрицательных результатов они смогут отправиться в Швейцарию.

Напомним, что перед матчем с Германией коронавирус обнаружили у четырех игроков сборной Украины, в частности, лидеров команды — Андрея Ярмоленко и Виктора Цыганкова. Украинцы уступили немцам 1:3, но сохраняют шансы сберечь прописку в элитной группе Лиги наций. Для этого команде Шевченко нужно не проиграть швейцарцам.