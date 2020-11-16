Коронавірус залишив Шевченка ще без трьох гравців — матч збірної під питанням, фото — УАФ

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Коронавірус у збірній України вилучив із обойми головного тренера Андрія Шевченка ще трьох виконавців. Відтак, заключна гра Ліги націй проти Швейцарії у Люцерні під питанням.

Прес-аташе Української асоціації футболу Олександр Гливінський розповів, що уранці 16 листопада надійшли результати додаткових досліджень. Коронавірус виявили у захисника Едуарда Соболя, півзахисника Євгена Макаренка та воротаря Дмитра Різника. Їх відправили на самоізоляцію у готельні номери.

Наразі команда очікує рішення місцевої влади щодо можливості проведення матчу зі Швейцарією, який має відбутися 17 листопада.

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко напередодні доповнив склад, що готуватиметься до гри зі Швейцарією, трьома виконавцями із молодіжної збірної.

Дебютні виклики отримали півзахисники «Дніпра-1» Сергій Булеца та Олександр Назаренко, а також хавбек «Шахтаря» Георгій Судаков.

До вильоту з Києва викликані гравці повинні пройти ПЛР-тести. У разі отримання негативних результатів вони зможуть вирушити до Швейцарії.

Нагадаємо, перед матчем з Німеччиною коронавірус виявили у чотирьох гравців збірної України, зокрема, у лідерів команди — Андрія Ярмоленка та Віктора Циганкова. Українці поступилися німцям 1:3, але зберігають шанси залишити прописку у елітній групі Ліги націй. Для цього команді Шевченка треба не програти швейцарцям.