Нацбанк узгодив кандидатури голів двох банків, фото: Alibaba.com

https://racurs.ua/ua/n146553-kerivnykiv-dvoh-systemno-vajlyvyh-bankiv-uzgodyv-nacbank.html

Ракурс

Національний банк України (НБУ) узгодив кандидатури голів правління двох системно важливих банків — державного «Укргазбанку» та «ОТП Банку».

Відповідні рішення були ухвалені за результатами розгляду пакетів документів та співбесід, проведених правлінням НБУ. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

На посаду очільника «Укргазбанку» погоджено Андрія Кравця, котрий з квітня 2015 року обіймав посаду першого заступника голови правління цього банку, а з липня 2020 року виконує обов’язки голови його правління.

Очільником «ОТП Банку», котрий входить до переліку десяти найбільших банків України, погоджено Володимира Мудрого, який понад вісім років обіймав посаду члена правління цього банку.

Голів правління банків обирають строком на п’ять років. Посаду вони обіймають після надання на це письмової згоди Нацбанком.

Нагадаємо, очільник НБУ Кирило Шевченко нещодавно поділився прогнозом щодо візиту місії Міжнародного валютного фонду до України.