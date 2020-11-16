Нацбанк согласовал кандидатуры глав двух банков, фото: Alibaba.com

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Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуры глав правления двух системно важных банков — государственного «Укргазбанка» и «ОТП Банка».

Соответствующие решения были приняты по результатам рассмотрения пакетов документов и собеседований, проведенных правлением НБУ. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

На должность главы «Укргазбанка» согласован Андрей Кравец, который с апреля 2015 года занимал должность первого заместителя главы правления этого банка, а с июля 2020 года исполняет обязанности главы его правления.

Главой «ОТП Банка», который входит в перечень десяти крупнейших банков Украины, согласован Владимир Мудрый, более восьми лет занимавший должность члена правления этого банка.

Глав правления банков избирают сроком на пять лет. Должность они занимают после предоставления на это письменного согласия Нацбанком.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко недавно поделился прогнозом относительно визита миссии Международного валютного фонда в Украину.