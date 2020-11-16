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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: kiev.klichko.org

Коронавирус в Киеве — количество жертв болезни приближается к тысяче (ИНФОГРАФИКА)

16 ноя 2020, 13:15
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Коронавирус в Киеве продолжает стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 15 ноября, в столице обнаружили еще 879 случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 43 медика.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Госпитализировали прошедшие сутки 79 больных.

За сутки умерли 11 больных, выздоровели — восемь человек.

Динамика распространения вируса у нас, к сожалению, — крайне негативная, — подчеркнул Кличко.

Среди новых случаев инфицирования:

  • 511 женщин в возрасте от 18 до 99 лет;
  • 316 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 28 девочек в возрасте от девяти месяцев до 17 лет;
  • 24 мальчика в возрасте от трех до 16 лет.

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в таких районах Киева:

  • Дарницком — 125 случаев;
  • Оболонском — 115 случаев;
  • Подольском — 112 случаев;
  • Соломенском — 112 случаев.

Сейчас на стационарном лечении в столице находятся 2 тыс. 62 больных COVID-19, из них 34 ребенка. Кислородную поддержку получают 895 человек, под аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 31 больной.

Заполненность больничных коек в столице составляет 53%.

Кличко отметил, что в Киеве для лечения больных коронавирусом подачей кислорода оборудовали почти 1,2 тыс. койкомест в коммунальных медучреждениях. Также дополнительно осуществляется закупка концентраторов кислорода.

На карантин в Киеве из-за выявления случаев заболевания среди учителей закрыли семь школ. Всего в столице на дистанционном обучении находятся 646 классов в 194 школах.

На COVID-19 в Киеве заболели 615 школьников и 586 педагогов.

Кроме того, из-за случаев коронавируса временно закрыли 81 группу в 65 детсадах и полностью закрыли два садика.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:


  • обнаружили 51 тыс. 499 случаев коронавируса;
  • выздоровели 18 тыс. 767 пациентов;
  • умерли 976 больных.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, в Украине в настоящее время на коронавирус болеют почти 300 тыс. человек.

Источник: Ракурс


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