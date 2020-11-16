В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: kiev.klichko.org

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Коронавирус в Киеве продолжает стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 15 ноября, в столице обнаружили еще 879 случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 43 медика.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Госпитализировали прошедшие сутки 79 больных.

За сутки умерли 11 больных, выздоровели — восемь человек.

Динамика распространения вируса у нас, к сожалению, — крайне негативная, — подчеркнул Кличко.

Среди новых случаев инфицирования:

511 женщин в возрасте от 18 до 99 лет;

316 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет;

28 девочек в возрасте от девяти месяцев до 17 лет;

24 мальчика в возрасте от трех до 16 лет.

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в таких районах Киева:

Дарницком — 125 случаев;

Оболонском — 115 случаев;

Подольском — 112 случаев;

Соломенском — 112 случаев.

Сейчас на стационарном лечении в столице находятся 2 тыс. 62 больных COVID-19, из них 34 ребенка. Кислородную поддержку получают 895 человек, под аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 31 больной.

Заполненность больничных коек в столице составляет 53%.

Кличко отметил, что в Киеве для лечения больных коронавирусом подачей кислорода оборудовали почти 1,2 тыс. койкомест в коммунальных медучреждениях. Также дополнительно осуществляется закупка концентраторов кислорода.

На карантин в Киеве из-за выявления случаев заболевания среди учителей закрыли семь школ. Всего в столице на дистанционном обучении находятся 646 классов в 194 школах.

На COVID-19 в Киеве заболели 615 школьников и 586 педагогов.

Кроме того, из-за случаев коронавируса временно закрыли 81 группу в 65 детсадах и полностью закрыли два садика.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:

обнаружили 51 тыс. 499 случаев коронавируса;

выздоровели 18 тыс. 767 пациентов;

умерли 976 больных.

Напомним, в Украине в настоящее время на коронавирус болеют почти 300 тыс. человек.