Коронавирус в Киеве — количество жертв болезни приближается к тысяче (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146552-koronavirus-v-kieve-kolichestvo-jertv-bolezni-priblijaetsya-k-tysyache-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 15 ноября, в столице обнаружили еще 879 случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 43 медика.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Госпитализировали прошедшие сутки 79 больных.
За сутки умерли 11 больных, выздоровели — восемь человек.
Динамика распространения вируса у нас, к сожалению, — крайне негативная, — подчеркнул Кличко.
Среди новых случаев инфицирования:
- 511 женщин в возрасте от 18 до 99 лет;
- 316 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет;
- 28 девочек в возрасте от девяти месяцев до 17 лет;
- 24 мальчика в возрасте от трех до 16 лет.
Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в таких районах Киева:
- Дарницком — 125 случаев;
- Оболонском — 115 случаев;
- Подольском — 112 случаев;
- Соломенском — 112 случаев.
Сейчас на стационарном лечении в столице находятся 2 тыс. 62 больных COVID-19, из них 34 ребенка. Кислородную поддержку получают 895 человек, под аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 31 больной.
Заполненность больничных коек в столице составляет 53%.
Кличко отметил, что в Киеве для лечения больных коронавирусом подачей кислорода оборудовали почти 1,2 тыс. койкомест в коммунальных медучреждениях. Также дополнительно осуществляется закупка концентраторов кислорода.
На карантин в Киеве из-за выявления случаев заболевания среди учителей закрыли семь школ. Всего в столице на дистанционном обучении находятся 646 классов в 194 школах.
На COVID-19 в Киеве заболели 615 школьников и 586 педагогов.
Кроме того, из-за случаев коронавируса временно закрыли 81 группу в 65 детсадах и полностью закрыли два садика.
За все время эпидемии коронавируса в Киеве:
- обнаружили 51 тыс. 499 случаев коронавируса;
- выздоровели 18 тыс. 767 пациентов;
- умерли 976 больных.
Напомним, в Украине в настоящее время на коронавирус болеют почти 300 тыс. человек.