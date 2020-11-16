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В сети шутят над антикоронавирусным средством Степанова

Нить-амулет — в сети шутят над антикоронавирусным средством Степанова

16 ноя 2020, 13:13
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Чтобы вернуть себе удачу в борьбе с эпидемией COVID-19 министр здравоохранения Максим Степанов решил завязать на руку красную нить.

Соответствующую деталь заметили на фото внимательные интернет-пользователи. Об этом пишут СМИ. После этого в сети начали шутить с Максима Степанова.

В частности, в сообществе «Довколоботаніка» шутят — чтобы получить этот мощный оберег, следует написать в Минздрав.

Издавна известно, что красная ниточка на запястье является сильнейшим оберегом, защищающим от коронавируса и приносит удачу. А ниточка из Иерусалима, освященная у гроба Рахиль, — это мощный оберег, владельцу которого не страшны ни ненависть недругов, ни даже самые сильные враги. Чтобы заказать — пишите на официальный телеграм-канал Минздрава, — пишут в публикации.


Напомним, 14 ноября стало известно, что Максим Степанов получил положительный тест на коронавирус. Сейчас он находится на самоизоляции дома. Он продолжит работать дистанционно, и будет проводить ежедневные брифинги.


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