У мережі жартують з антикоронавірусного засобу Степанова

https://racurs.ua/ua/n146549-u-mereji-jartuut-z-antykoronavirusnogo-zasobu-stepanova.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Аби повернути собі удачу в боротьбі з епідемією COVID-19 міністр охорони здоров’я Максим Степанов вирішив зав’язати на руку червону нитку.

Відповідну деталь помітили на фото уважні інтернет-користувачі. Про це пишуть ЗМІ.

Після цього у мережі почали жартувати з Максима Степанова.

Зокрема у спільноті «Довколоботаніка» жартують, що аби отримати цей потужний оберіг, слід написати у МОЗ.

Здавна відомо, що червона ниточка на зап’ясті є найсильнішим оберегом, що захищає від коронавірусу і приносить удачу. А ниточка з Єрусалиму, освячена біля труни Рахіль — це потужний оберіг, власнику якого не страшні ні ненависть недругів, ні навіть найсильніші вороги. Щоб замовити — пишіть на офіційний телеграм-канал МОЗ, — пишуть у публікації.



Нагадаємо, 14 листопада стало відомо, що Максим Степанов отримав позитивний тест на коронавірус. Наразі він перебуває на самоізоляції вдома. Він продовжить працювати дистанційно, та буде проводити щоденні брифінги.