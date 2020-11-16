Коронавірус у Києві — кількість жертв хвороби наближається до тисячі (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146552-koronavirus-u-kyievi-kilkist-jertv-hvoroby-nablyjaietsya-do-tysyachi-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 15 листопада, у столиці виявили ще 879 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 43 медики.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Госпіталізували минулої доби 79 хворих.
За добу померли 11 хворих, одужали — вісім людей.
Динаміка розповсюдження вірусу у нас, на жаль, — вкрай негативна, — наголосив Кличко.
Серед нових випадків інфікування:
- 511 жінок віком від 18 до 99 років;
- 316 чоловіків віком від 18 до 93 років;
- 28 дівчаток віком від дев’яти місяців до 17 років;
- 24 хлопчики віком від трьох до 16 років.
Найбільше нових випадків коронавірусу виявили в таких районах Києва:
- Дарницькому — 125 випадків;
- Оболонському — 115 випадків;
- Подільському — 112 випадків;
- Солом’янському — 112 випадків.
Наразі на стаціонарному лікуванні в столиці перебувають 2 тис. 62 хворих на COVID-19, з них 34 дитини. Кисневу підтримку отримують 895 людей, під апаратами штучної вентиляції легенів (ШВЛ) перебуває 31 хворий.
Заповненість лікарняних ліжок в столиці становить 53%.
Кличко зазначив, що в Києві для лікування хворих на коронавірус подачею кисню обладнали майже 1,2 тис. ліжкомісць у комунальних медзакладах. Також додатково здійснюється закупівля концентраторів кисню.
На карантин у Києві через виявлення випадків захворювання серед вчителів закрили сім шкіл. Загалом у столиці на дистанційному навчанні перебувають 646 класів у 194 школах.
На COVID-19 у Києві захворіли 615 школярів та 586 педагогів.
Крім того, через випадки коронавірусу тимчасово закрили 81 групу у 65 дитсадках та повністю закрили два садочки.
За весь час епідемії коронавірусу в Києві:
- виявили 51 тис. 499 випадків коронавірусу;
- одужали 18 тис. 767 пацієнтів;
- померли 976 хворих.
Нагадаємо, в Україні наразі на коронавірус хворіють майже 300 тис. осіб.