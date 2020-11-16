Арест Януковича отменили в апелляционном суде, фото — АП

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В деле Виктора Януковича Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины. Суд по делу Майдана назначил новое рассмотрение дела в первой инстанции.

Об этом судья Ольга Юрдига заявила во время заседания. Суд рассмотрел апелляцию адвокатов экс-президента на избрание меры пресечения Януковичу. Жалоба защиты была удовлетворена частично, решение Печерского суда от 12 мая 2020 года отменено.

Назначить рассмотрение ходатайства следователя в суде первой инстанции, — говорится в трансляции из зала суда.

Причина такого решения — обвиняемый Янукович отсутствует в базе Интерпола. 12 мая Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Януковичу в виде содержания под стражей по делу об организации насильственных преступлений 18−20 февраля 2014 года.

В начале октября этого года судебный приговор экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу вступил в силу. Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты стороны защиты.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы заочно.

Януковича признали виновным в том, что он обращался к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украине. Однако суд отказался признавать Януковича виновным в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушении конституционного строя, а также в публичных призывах к совершению таких действий.