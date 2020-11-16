Зменшити тяжкість COVID-19 допомагає препарат від депресії. Фото: Главком

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Епідемія коронавірусу у світі триває. Щоб пришвидшити пошук нових методів лікування коронавірусної хвороби COVID-19, дослідники випробовують препарати, які вже відомі як безпечні для використання на людях, але для інших ситуацій.

Учені з Медичної школи при Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі з’ясували, що антидепресант флувоксамін допомагає знизити ризик важкого перебігу COVID-19 і госпіталізації в лікарню, повідомляє JAMA.

Препарат вирішили вивчити, бо він має сильні протизапальні властивості. Медики припустили, що препарат зможе запобігти цитокіновому шторму — потужній запальній реакції імунної системи на коронавірус.

У дослідженні брали участь 152 дорослих американці (середній вік — 46 років; 109 з них були жінками) з підтвердженим коронавірусним захворюванням. На момент початку експерименту симптоми у них були легкими і були присутні близько тижня.

Випробовуваних розподілили порівну на дві групи: перша протягом 15 днів приймала флувоксамін, другій давали плацебо.

Результати дослідження показали, що в жодного з хворих в першій групі не спостерігалося погіршення стану в порівнянні з шістьма (8,3%) учасниками групи плацебо. При цьому четверо з них госпіталізували до лікарні. Летальних випадків медики не зафіксували.

Автори роблять висновок, що флувоксамін може знизити ризик погіршення стану пацієнтів з COVID-19, однак, аби з впевненістю це стверджувати потрібне масштабне дослідження.

Лікування, яке може запобігти проблемам з легенями у людей, що заразилися коронавірусом, вкрай необхідно. Ми з нетерпінням чекаємо можливості провести в найближчі тижні більш масштабне дослідження для подальшої оцінки ефективності флувоксаміну, — відзначили дослідники.

Нагадаємо, що учені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США) встановили, що статини (препарати, які застосовуються для зменшення рівня холестерину в крові) здатні знижувати ризик важкого перебігу COVID-19.