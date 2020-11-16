Рада склала пріоритети на тиждень — ФОПи, карантин, COVID-фонд, з КСУ почекають

https://racurs.ua/ua/n146559-rada-sklala-priorytety-na-tyjden-fopy-karantyn-covid-fond-kryza-v-ksu-pochekaie.html

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Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 17 листопада, візьметься за розгляд законопроектів та постанов, які стосуються роботи ФОПів, скасування карантину вихідного дня і наповнення COVID-фонд за рахунок «Нафтогазу». Також завтра «на коврик» нардепи викличуть прем'єра Дениса Шмигаля і весь Кабмін.

Як повідомляє у Телеграм «Слуга народу», на порядку денному парламенту такі законопроекти:

№ 4313 — про відтермінування запровадження обов’язкового РРО для 2−4 груп фізичних осіб-підприємців, що працюють за спрощеною системою оподаткування;

постанова № 4381 про перегляд карантину вихідного дня;

№ 4119 та № 4120 — про зарахування боргів «Нафтогазу» до спецфонду боротьби з COVID-19 та на заробітну плату шахтарям;

постанова № 4320 — про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідеміологічних заходів, щоб і люди, і бізнес могли завчасно підготуватися до нього;

№ 3651д — про районні ради, цей законопроект дозволить впорядкувати відносини органів державної влади і місцевого самоврядування у зв’язку із утворенням та ліквідацією районів.

Окрім того, у парламенті створять робочу групу для розв’язання конституційної кризи. Її члени напрацьовуватимуть проекти законів щодо повернення е-декларування та роботи КСУ.

Раніше під час засідання погоджувальної ради нардеп від «Європейської солідарності» Ірина Геращенка запропонувала поставити на рейтингове голосування питання про включення у завтрашній порядок денний проектів законів, які стосуються Конституційного суду України та е-декларування. Рішення не було прийнято — його підтримали лише три фракції.

Якщо ми завтра не встигаємо до якихось з них дійти, то формат робочої групи теж можливий… Можливо, при підготовці та активній роботі цієї робочої групи у нас є потенціал на позачергове засідання, ініційоване президентом. Ми до нього звернемося… Наприклад, одне засідання тільки по цих законопроектах, — зазначив нардеп-«слуга» Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк також повідомила, що на вівторок до парламенту завітає прем'єр-міністр Денис Шмигаль та весь склад уряду для надання пояснень щодо «карантину вихідного дня», а також стану реалізації постанови ВР «Про заходи протидії поширенню коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз».