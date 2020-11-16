Касові апарати для ФОПів — нардепам запропонують компроміс

https://racurs.ua/ua/n146570-kasovi-aparaty-dlya-fopiv-nardepam-zaproponuut-kompromis.html

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Відтермінування запровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців можливе. Профільний комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики запропонує нардепам консолідований варіант законопроекту, який раніше відправили на доопрацювання.

Відтермінувати в комітеті пропонують введення касових апаратів для ФОПів, які не перебувають у так званій ризиковій групі.

Як пояснив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на брифінгу у Раді, йдеться про великі інтернет-магазини, ювелірна галузь, секонд-хенд, лікарські засоби, електроніка.

Ми пропонуємо деякі пом’якшення, які нам здаються компромісними: зменшити штрафи, звільнити від звітності щодо електронних РРО, від обов’язково застосування РРО підприємців за критерієм площі, тобто якщо це невеликі магазини, — цитує Гетманцева «Укрінформ».

Водночас він вважає, що звільняти ризикові групи не є доречним. Якщо у раду винесуть саме компромісний варіант, він агітуватиме «слуг народу» проголосувати за таке рішення.

Якщо ж йдеться про повне скасування фіскалізації, то Гетманцев буде проти.

Заступник спікера Олена Кондратюк, яка нині головує в парламенті, доручила профільному парламентському комітету підготувати для розгляду в залі засідань законопроект № 4313 щодо відтермінування введення касових апаратів для ФОПів.

Законопроект № 4313 4 листопада Верховна Рада відправила на повторне перше читання. У ньому пропонували відтермінувати до 1 січня 2021 року введення касових апаратів для «спрощенців». Відтоді в країні чи не щодня відбуваються акції протесту підприємців.