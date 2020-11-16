Верещук звинуватила Тищенка у протягуванні «зашкварних персонажів» під час виборів

Верещук і Тищенко. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n146568-vereschuk-zvynuvatyla-tyschenka-u-protyaguvanni-zashkvarnyh-personajiv-pid-chas-vyboriv.html

Ракурс

Ірина Верещук, нардеп від «Слуги народу» та колишній кандидат на посаду мера столиці, розповіла про «деструктивну» роль свого однопартійця — Миколи Тищенка — під час виборів.

Вона заявила, що Тищенко заводив у виборчий штаб опонентів з інших політсил та «зашкварних персонажів». Про це нардеп розповіла в інтервʼю виданню «Лівий берег».

За її словами, Тищенко пропонував у своєму списку до Київради власних помічників, працівників ресторанів, бізнес-партнерів, партнерів своїх партнерів. Серед помічників Тищенка у списку був Руслан Гончаров, якого підозрювали у псевдозамінуванні Олександрівської лікарні, де лікуються пацієнти з коронавірусом.

Насправді там була купа прізвищ, за якими навіть не треба було робити окремих довідок, шукати компромату — все як на долоні, — додала Верещук.

Також Верещук додала, що одним з головних «деструктивів» Тищенка була присутність у списку кандидатів до Київради представниці «Батьківщини» Алли Шлапак. Нардепа обурило, що Тищенко та голова партії Олександр Корнієнко допустили те, що опонентка «слуг» керує у їхньому штабі. Також вона зазначила, що у партії було два штаби, одним з яких формально керував Тищенко.

Відповідаючи на питання, чи справді вона посилала Тищенка нах*й, вона відповіла, що «було таке».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що політ Ірини Верещук над Києвом — політика від «Слуги народу», який балотувався у мери столиці — спровокував появу хвилі мемів та жартів у соцмережах. Верещук політала над «скляним» пішохідно-велосипедним «мостом Кличка», що з'єднує Володимирську гірку з Аркою дружби народів.