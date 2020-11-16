Верещук и Тищенко. Фото: Лига

https://racurs.ua/n146568-vereschuk-obvinila-tischenko-v-protyagivanii-zashkvarnih-personajey-na-vyborah.html

Ракурс

Ирина Верещук, нардеп от «Слуги народа» и бывший кандидат на должность мэра столицы, рассказала о «деструктивной» роли своего однопартийца — Николая Тищенко — во время выборов.

Она заявила, что Тищенко заводил в избирательный штаб оппонентов из других политических сил и «зашкварных персонажей». Об этом нардеп рассказала в интервью изданию «Левый берег».

По ее словам, Тищенко предлагал в своем списке в Киевсовет собственных помощников, работников ресторанов, бизнес-партнеров, партнеров своих партнеров. Среди помощников Тищенко в списке был Руслан Гончаров, которого подозревали в псевдоминировании Александровской больницы, где лечатся пациенты с коронавирусом.

На самом деле там была куча фамилий, по которым даже не надо было делать отдельных справок, искать компромат — все как на ладони, — добавила Верещук.

Также Верещук добавила, что одним из главных «деструктивов» Тищенко было присутствие в списке кандидатов в Киевсовет представительницы «Батькивщины» Аллы Шлапак. Нардепа возмутило, что Тищенко и глава партии Александр Корниенко допустили то, что оппонентка «слуг» руководит в их штабе. Также она отметила, что в партии было два штаба, одним из которых формально руководил Тищенко.

Отвечая на вопрос, действительно ли она посылала Тищенко нах*й, она ответила, что «было такое».

Напомним, ранее мы сообщали, что полет Ирины Верещук над Киевом — политика от «Слуги народа», которая баллотировалась в мэры столицы — спровоцировал появление волны мемов и шуток в соцсетях. Верещук полетала над «стеклянным» пешеходно-велосипедным «мостом Кличко», соединяющий Владимирскую горку с Аркой дружбы народов.