Автомобили в Киеве обливают кислотой — пострадал ребенок

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Ракурс

Автомобили в Киеве обливают кислотой — в ноябре произошло как минимум два подобных инцидента. В одном из случаев в Деснянском районе столицы ожоги получил ребенок.

Об этом в Фейсбуке 16 ноября сообщает «Київ.Оперативний».

Новый случай произошел на ул. Елены Телиги. Там злоумышленники облили автомобиль марки Ford. По словам владельца, «кислотные» последствия он заметил только утром. Он утверждает, что транспортное средство было припарковано возле дома и никому не мешало.

Другой инцидент, в котором пострадал ребенок, владелец авто описал так:

Наш автомобиль 9 ноября в обед неизвестные облили кислотой во дворе дома Беретти, 5. Пострадал маленький сын, который по неосторожности прижался ладонями к машине. То ли место не то, то ли люди озверели.

В комментариях пользователи соцсетей отметили, что таким образом неизвестные могли отреагировать на неправильную парковку.