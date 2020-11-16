Чей Крым, рассказала новый президент Молдовы Майя Санду

https://racurs.ua/n146567-chey-krym-rasskazala-novyy-prezident-moldovy-mayya-sandu.html

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На вопрос «Чей Крым» ответила избранный президент Молдовы Майя Санду, которая на недавних выборах победила пророссийского кандидата Игоря Додона. Лидер партии «Действие и солидарность» заявила, что считает оккупированный Крым украинской территорией.

Украины. Крым — это часть Украины. Я всегда это говорила, — ответила Санду на вопрос журналистки, пишет «РБК-Украина».

В то же время, победитель президентской гонки в соседней стране отметила, что пока не готова присоединиться к инициативе украинского МИД о деоккупации полуострова. Санду объяснила это тем, что еще не читала документ.

Также Майя Санду выступила за восстановление добрососедских отношений с Украиной.

Я уже поговорила сегодня утром с президентом Зеленским. Мы договорились о возобновлении хороших отношений, довольно скоро у нас будет встреча, — отметила Санду.



Напомним, Майя Санду победила на выборах президента Молдовы по итогам подсчета 100% голосов избирателей. Ее поддержали 57,75% жителей страны. За действующего лидера Молдовы Додона проголосовали 42,25% избирателей.