Чий Крим, розповіла новий президент Молдови Майя Санду

https://racurs.ua/ua/n146567-chyy-krym-rozpovila-novyy-prezydent-moldovy-mayya-sandu.html

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На запитання «Чий Крим» відповіла обраний президент Молдови Майя Санду, яка на нещодавніх виборах перемогла проросійського кандидата Ігоря Додона. Лідер партії «Дія і солідарність» заявила, що вважає окупований Крим українською територією.

України. Крим — це частина України. Я завжди це казала, — відповіла Санду на запитання журналістки, пише «РБК-Україна».

У той же час, переможець президентських перегонів сусідньої країни зазначила, що поки не готова приєднатися до ініціативи українського МЗС щодо деокупації півострова. Санду пояснила це тим, що ще не читала документ.

Також Майя Санду виступила за відновлення добросусідських відносин з Україною.

Я вже поговорила сьогодні вранці з президентом Зеленським. Ми домовилися про відновлення хороших відносин, що досить скоро у нас буде зустріч, — зазначила Санду.



Нагадаємо, Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови за підсумками підрахунку 100% голосів виборців. Її підтримали 57,75% жителів країни. За чинного лідера Молдови Ігоря Додона проголосували 42,25% виборців.