Погода в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n146566-mokryy-snig-ta-doschi-pogoda-v-ukrayini-na-17-lystopada-karta.html

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Погода в Україні 17 листопада очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть дощі та снігопади. Температура повітря прогріється до +10°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −1° до 10° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 17 листопада буде похмурою, очікується мокрий сніг та заморозки. Вночі повітря буде холодним та сягне відмітки −1°, а вдень очікується +1° тепла.

Погода в Харкові у найближчу добу буде по-зимовому холодною, небо затягнуть хмари. Температура повітря вночі складе від −2 до −4°, а вдень стовпчики термометра опустяться до −3° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть хмарними, без опадів. Температура повітря вночі складе 4−6° тепла, а вдень повітря прогріється до 8−10° вище нуля.

Погода у Львові завтра очікується прохолодна та хмарна, можливі дощі. Температурні показники будуть такими: уночі 4−6° тепла, а вдень — 8−10° вище нуля.

Погода в Карпатах 17 листопада буде дощова, очікуються мінливі опади. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 4−6° тепла, а вдень 8−10° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 листопада прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.