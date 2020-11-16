Антитіла до коронавірусу знайшли в аналізі, датованому вереснем 2019 року, фото — GMP

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Ракурс

Коронавірус поширювався в Італії ще у вересні 2019 року. Це показало дослідження крові, взятої у пацієнтів в той час.

Антитіла до Sars-Cov-2 виявили в зразку крові, який був узятий на аналіз у вересні 2019 року, повідомляється в спільній доповіді Інституту онкології Мілана і Університету Сієни.

Ми провели аналіз і вивчили специфічні антитіла, пов’язані з появою коронавірусу, в зразках крові 959 чоловік, яким був проведений скринінг на пухлини в легенях в період між вереснем 2019 року і березнем 2020 року. Антитіла на Sars-Cov-2 RBD виявлені у 111 осіб з 959 (11,6%), — йдеться в доповіді.

Згідно з дослідженням, найбільше випадків було у Ломбардії, П'ємонті, Лаціо, Тоскані і Венето.

Отож, безсимптомні випадки COIVID-19 в Італії почалися ще до появи офіційного «першого пацієнта».

Массімо Галі, директор клініки інфекційних захворювань «Луїджі Сакко» в Мілані, сумнівається в тому, що цей вірус «настільки старий», що є присутнім в Італії з вересня 2019 року. Він запитує: «Чому відразу ж не з’явилися перші осередки зараження?».

Раніше вважалося, що новий коронавірус почав розповсюджуватися в грудні 2019 року в Ухані, а перші хворі відвідували ринок морепродуктів в центрі міста. Дотепер достеменно невідомо, чи був ринок «Хуанань» джерелом поширення COVID-19.

Перший час вважалося, що коронавірус не може передаватися від людини до людини. У січні перші випадки зараження коронавірусом почали виявляти в Європі.

У травні дослідження показало, що коронавірус був в крові людини, який захворів на пневмонію в передмісті Парижа 27 грудня. Цей пацієнт відтоді одужав. Він стверджував, що не їздив в епідеміологічно неблагополучні країни, і не розуміє, як міг заразитися. Першими випадками COVID-19 у Франції вважалися три епізоди, підтверджені 24 січня.