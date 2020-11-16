Дорогу у Росії посипали піском з кістками. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n146561-dorogu-u-rosiyi-posypaly-piskom-z-kistkamy-foto.html

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У Росії почали посипати дороги піском з кістками.

Череп і інші фрагменти людських кісток знайшли на автомобільній дорозі у місті Кіренськ Іркутської області. Про це повідомив «Інтерфакс».

Кістки помітили очевидці, після того, як дорогу посипали піском від ожеледиці. Про це вони написали у п’ятницю, 13 листопада, у соцмережах.

Як уточнило джерело, за попередньою інформацією, фірма набрала пісок біля старого кладовища.

Взяли і не перевірили. В результаті кістки виявилися на дорозі. Череп старий — напевно, близько 100 років. Зараз фахівці вивчають його і інші кістки, щоб встановити точний вік і можливе походження. Всі останки прибрані з дороги, — сказав співрозмовник.



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