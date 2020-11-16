Дорогу в России посыпали песком с костями. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/n146561-dorogu-v-rossii-posypali-peskom-s-kostyami-foto.html

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В России начали посыпать дороги песком с костями.

Череп и другие фрагменты человеческих костей нашли на автомобильной дороге в городе Киренск Иркутской области. Об этом сообщил «Интерфакс».

Кости заметили очевидцы, после того, как дорогу посыпали песком от гололеда. Об этом они написали в пятницу, 13 ноября, в соцсетях.

Как уточнил источник, по предварительной информации, фирма набрала песок у старого кладбища.

Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый — наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Все останки убраны с дороги, — сказал собеседник.

Напомним, тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» 13 ноября совершил аварийную посадку в Новосибирске.