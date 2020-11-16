Янтарь. Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала вывоз из Украины контрабандой 5,4 кг уникального элитного янтаря-сырца в одну из арабских стран. Правоохранители установили, что жители Ровенской области наладили канал поставки нелегальных драгоценных камней в страны Персидского залива.

Дельцы скупали незаконно добытый янтарь и переправляли его самолетом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Злоумышленников поймали с поличным, когда один из них пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта «Борисполь» 18 элитных единиц янтаря, некоторые из которых весят более 700 граммов.

Отметим, что такой вид камней является элитным, а стоимость каждого камня определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США.

На данный момент драгоценные камни изъяли правоохранители, его направят на соответствующие экспертизы. Согласно результатам экспертизы СБУ инициирует открытие уголовного производства по ст. 240−1 Уголовного кодекса Украины (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря).

Напомним, ранее мы сообщали, что янтарь пытался вывезти в Европейский Союз украинец. Нарушитель незаконно транспортировал 55 кг «солнечного камня», его задержали. Тайник мужчина обустроил между багажным отделением микроавтобуса и пассажирским салоном. Во время проверки транспортного средства в пункте пропуска «Порубное» на украинско-румынской границе, правоохранители провели задержание.