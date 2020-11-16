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Ракурс
Янтарь. Фото: СБУ

Элитный янтарь пытался вывезти из Украины контрабандист — его поймала СБУ (ФОТО)

16 ноя 2020, 15:50
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Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала вывоз из Украины контрабандой 5,4 кг уникального элитного янтаря-сырца в одну из арабских стран. Правоохранители установили, что жители Ровенской области наладили канал поставки нелегальных драгоценных камней в страны Персидского залива.

Дельцы скупали незаконно добытый янтарь и переправляли его самолетом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Янтарь. Фото: пресс-служба СБУЗлоумышленников поймали с поличным, когда один из них пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта «Борисполь» 18 элитных единиц янтаря, некоторые из которых весят более 700 граммов.

Янтарь. Фото: пресс-служба СБУОтметим, что такой вид камней является элитным, а стоимость каждого камня определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США.


Янтарь. Фото: пресс-служба СБУНа данный момент драгоценные камни изъяли правоохранители, его направят на соответствующие экспертизы. Согласно результатам экспертизы СБУ инициирует открытие уголовного производства по ст. 240−1 Уголовного кодекса Украины (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря).

Янтарь. Фото: пресс-служба СБУНапомним, ранее мы сообщали, что янтарь пытался вывезти в Европейский Союз украинец. Нарушитель незаконно транспортировал 55 кг «солнечного камня», его задержали. Тайник мужчина обустроил между багажным отделением микроавтобуса и пассажирским салоном. Во время проверки транспортного средства в пункте пропуска «Порубное» на украинско-румынской границе, правоохранители провели задержание.

Источник: Ракурс


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