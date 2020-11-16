Вулкан проснулся в Италии — мощный взрыв и оползни сопровождали извержение

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Ракурс

Вулкан проснулся в Италии — в понедельник, 16 ноября, на острове Стромболи, расположенном к северу от Сицилии. Местные службы зафиксировали мощный взрыв и выброс гигантского столба пепла.

Взрыв произошел в 10.24 (по другим данным в 10.17 — ред.) по местному времени. В результате извержения зафиксирован выброс высокого облака и пепельный «дождь», осевший на территории близлежащих населенных пунктов. Местные жители обнародовали фото мелких круглых частиц лавы (лапилей), которые осели на окружающие города. Об этом пишет итальянское агентство ANSA.

По данным Национального института геофизики и вулканологии — обсерватории Этны, взрыв большой интенсивности гремел в течение четырех минут и сопровождался оползневыми явлениями.

Напомним, последнее крупное извержение этого вулкана произошло 13 апреля 2009 года. На острове Стромболи проживают 400−850 человек.