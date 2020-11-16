Вулкан прокинувся в Італії — потужний вибух і зсуви супроводжували виверження

https://racurs.ua/ua/n146564-vulkan-prokynuvsya-v-italiyi-potujnyy-vybuh-i-zsuvy-suprovodjuvaly-vyverjennya-foto-video.html

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Вулкан прокинувся в Італії — у понеділок, 16 листопада, на острові Стромболі, розташованому на північ від Сицилії. Місцеві служби зафіксували потужний вибух і викид гігантського стовпу попелу.

Вибух стався о 10.24 (за іншими даними о 10.17 — ред.) за місцевим часом. Внаслідок виверження зафіксовано викид високої хмари і «дощ» з попелу, який осів на території прилеглих населених пунктів. Місцеві мешканці оприлюднили фото дрібних круглих часточок лави (лапілів), які осіли на навколишні містечка. Про це пише італійське агентство ANSA.

За даними Національного інституту геофізики і вулканології — обсерваторії Етни, вибух великої інтенсивності гримів впродовж чотирьох хвилин і супроводжувався зсувними явищами.

Нагадаємо, останнє велике виверження цього вулкана сталося 13 квітня 2009 року. На острові Стромболі проживають 400−850 осіб.