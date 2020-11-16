У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n146562-vakcyna-vid-koronavirusu-sche-odyn-rozrobnyk-zayavyv-pro-efektyvnist-ponad-90.html

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Вакцини від коронавірусу в цьому році активно розробляють низка груп учених та співробітників фармакологічних компаній. Деякі з них вже повідомляють про досягнення значних успіхів.

Американська компанія Moderna стверджує, що ефективність її вакцини-кандидата від коронавірусної хвороби COVID-19, за попередніми даними, становить 94,5%. Про це повідомляє BBC.

Такі результати є подібними до попередніх результатів досліджень іншого розробника вакцини від COVID-19 — Pfizer, що посилює сподівання стосовно можливості покласти край пандемії коронавірусу за допомогою вакцин.

Зазначається, що обидві компанії застосовували інноваційний експериментальний підхід до розробки своїх вакцин.

Заявку для отримання дозволу на використання вакцини Moderna планує подати впродовж найближчих тижнів, а до кінця 2020 року мати вже 20 млн доз для відправки у США.

Від 500 млн до 1 млрд доз для всього світу компанія сподівається виготовити у 2021 році.

У випробуванні вакцини Moderna взяли участь 30 тис. людей у ​​США:

половині з них дали дві дози вакцини з інтервалом у чотири тижні;

решті робили фіктивні ін'єкції (плацебо).

Аналіз щодо ефективності ґрунтувався на перших 95 пацієнтах з симптомами COVID-19. З них коронавірус був лише у п’яти людей, котрим вводили вакцину.

Решта 90 були серед осіб, котрим вводили плацебо. При цьому на осіб з плацебо припали всі 11 зафіксованих серед учасників дослідження випадків важкої форми COVID-19.

Не думаю, що хтось із нас насправді сподівався, що вакцина буде на 94% ефективною для запобігання хворобі COVID-19, — наголосив президент Moderna Стівен Хог. — Це було справді приголомшливим усвідомленням.

Нагадаємо, у компанії BioNTech, котра разом із Pfizer розробляє вакцину від COVID-19, нещодавно розповіли, від чого залежатиме її вартість.