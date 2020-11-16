В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n146562-vakcina-ot-koronavirusa-esche-odin-razrabotchik-zayavil-ob-effektivnosti-bolee-90.html

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Вакцины от коронавируса в этом году активно разрабатывают ряд групп ученых и сотрудников фармакологических компаний. Некоторые из них уже сообщают о достижении значительных успехов.

Американская компания Moderna утверждает, что эффективность ее вакцины-кандидата от коронавирусной болезни COVID-19, по предварительным данным, составляет 94,5%. Об этом сообщает BBC.

Такие результаты аналогичны предварительным результатам исследований другого разработчика вакцины от COVID-19 — Pfizer, что усиливает надежду на возможность положить конец пандемии коронавируса с помощью вакцин.

Отмечается, что обе компании применяли инновационный экспериментальный подход к разработке своих вакцин.

Заявку для получения разрешения на использование вакцины Moderna планирует подать в течение ближайших недель, а до конца 2020 года иметь уже 20 млн доз для отправки в США.

От 500 млн до 1 млрд доз для всего мира компания надеется изготовить в 2021 году.

В испытании вакцины Moderna приняли участие 30 тыс. человек в США:

половине из них дали две дозы вакцины с интервалом в четыре недели;

остальным делали фиктивные инъекции (плацебо).

Анализ относительно эффективности основывался на первых 95 пациентах с симптомами COVID-19. Из них коронавирус был только у пяти человек, которым вводили вакцину.

Остальные 90 были среди лиц, которым вводили плацебо. При этом на лиц с плацебо пришлись все 11 зафиксированных среди участников исследования случаев тяжелой формы COVID-19.

Не думаю, что кто-то из нас на самом деле надеялся, что вакцина будет на 94% эффективной для предотвращения болезни COVID-19, — подчеркнул президент Moderna Стивен Хог. — Это было действительно потрясающим осознанием.

Напомним, в компании BioNTech, которая вместе с Pfizer разрабатывает вакцину от COVID-19, недавно рассказали, от чего будет зависеть ее стоимость.