Конкурс на должность судьи КСУ объявила Рада

Рада начала конкурс кандидатур на должность судьи КСУ, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n146560-rada-nachala-konkurs-kandidatur-na-doljnost-sudi-ksu.html

Ракурс

Верховная Рада начала конкурс на вакантную должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ).

Начался прием от депутатских фракций и групп предложений относительно кандидатов. Об этом говорится в сообщении Информационного управления аппарата Верховной Рады, опубликованном на сайте парламента.

Также подать свою кандидатуру могут группы внефракционных депутатов, если их количество не меньше количественного состава наименьшей депутатской группы.

Отмечается, что эта процедура началась в связи с соответствующим представлением парламентского комитета по вопросам правовой политики.

Предложения относительно кандидатов вместе с заявлениями соответствующих лиц и необходимыми документами принимаются в течение 30 дней.

Напомним, объявление нового конкурса на вакантную должность судьи КСУ профильный комитет парламента поддержал во время своего заседания 13 ноября.