Конкурс на посаду судді КСУ оголосила Рада

Рада розпочала конкурс кандидатур на посаду судді КСУ, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n146560-rada-rozpochala-konkurs-kandydativ-na-posadu-suddi-ksu.html

Ракурс

Верховна Рада розпочала конкурс на вакантну посаду судді Конституційного суду України (КСУ).

Розпочалося приймання від депутатських фракцій та груп пропозицій щодо кандидатів. Про це йдеться в повідомленні Інформаційного управління апарату Верховної Ради, опублікованому на сайті парламенту.

Також подати свою кандидатуру можуть групи позафракційних депутатів, якщо їхня кількість не менша за кількісний склад найменшої депутатської групи.

Зазначається, що ця процедура розпочалася у зв’язку з відповідним поданням парламентського комітету з питань правової політики.

Пропозиції щодо кандидатів разом із заявами відповідних осіб та необхідними документами приймаються впродовж 30 днів.

Нагадаємо, оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді КСУ профільний комітет парламенту підтримав під час свого засідання 13 листопада.