Добыча янтаря в Украине. Фото: Mind

https://racurs.ua/n141286-pervye-razresheniya-na-legalnuu-dobychu-yantarya-v-ukraine-ushli-s-molotka.html

Ракурс

Добыча янтаря в Украине осуществляется нелегально, из-за чего госбюджет несет колоссальные потери. В Ровенской области прошли первые аукционы, лотами которых являлись специальные разрешения, позволяющие пользоваться недрами для добычи янтаря.

В первом аукционе принимали участие четыре фирмы, во втором — шесть, сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

По словам Коваля, еще в июне на сайте «Прозорро» были выставлены два участка до 10 га в селе Алексеевка Сарненского района.

Вчера, 17 июля, состоялись онлайн-торги. Результат превзошел все ожидания организаторов аукционов.

Начальная стоимость первого участка составляла 319,6 тыс. грн. Во время аукциона цена участка выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн.

Цена второго участка в начале торгов составляла 333,2 тыс. грн, а был он приобретен за 29 млн грн, что в 90 раз больше первоначальной стоимости.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада приняла закон о криминализации нелегальной добычи янтаря. Незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от трех до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Такое же нарушение может предусматривать ограничения свободы на срок от трех до шести лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.