Видобуток бурштину в Україні. Фото: Mind

https://racurs.ua/ua/n141286-pershi-dozvoly-na-legalnyy-vydobutok-burshtynu-v-ukrayini-pishly-z-molotka.html

Ракурс

Видобуток бурштину в Україні здійснюється нелегально, через що держбюджет несе колосальні втрати. У Рівненській області відбулись перші аукціони, лотами яких були спеціальні дозволи на користування надрами для видобутку бурштину.

У першому аукціоні брали участь чотири фірми, у другому — шість, повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

За словами Коваля, ще у червні на сайті «Прозорро» були виставлені дві ділянки до 10 га в селі Олексіївка Сарненського району.

Вчора, 17 липня, відбулися онлайн-торги. Результат перевершив усі очікування організаторів аукціонів.

Початкова вартість першої ділянки становила 319,6 тис. грн. Під час аукціону ціна ділянки виросла майже у 40 разів та склала 12 млн 630 тис. грн.

Ціна другої ділянки на початку торгів становила 333,2 тис. грн, а придбали його за 29 млн грн, що у 90 разів більше за початкову вартость.

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада прийняла закон про криміналізацію нелегального видобутку бурштину. Незаконний видобуток, збут, придбання і перевезення бурштину караються штрафом від трьох до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таке ж порушення може передбачати обмеження волі на строк від трьох до шести років або позбавлення волі на той самий строк із конфіскацією майна.