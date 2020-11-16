Бурштин. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n146563-elitnyy-burshtyn-namagavsya-vyvezty-z-ukrayiny-kontrabandyst-yogo-vpiymala-sbu-foto.html

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Служба безпеки України (СБУ) заблокувала вивезення з України контрабандою 5,4 кг унікального елітного бурштину-сирцю до однієї з арабських країн. Правоохоронці встановили, що мешканці Рівненської області налагодили канал постачання нелегального коштовного каміння до країн Персидської затоки.

Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин та переправляли його літаком. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зловмисників упіймали на гарячому, коли один з них намагався вивезти з України через міжнародний пункт пропуску аеропорту «Бориспіль» 18 елітних одиниць бурштину, деякі з яких важать понад 700 грамів.





Наголосимо, що такий різновид каміння є елітним, а вартість кожного камінця визначається індивідуально. Орієнтовна вартість виявленого бурштину за цінами чорного ринку становить кілька десятків тисяч доларів США.





Наразі коштовне каміння вилучили правоохоронці, його направлять на відповідні експертизи. Згідно з результатами експертизи СБУ ініціює відкриття кримінального провадження за ст. 240−1 Кримінального кодексу України (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бурштин намагався вивезти до Європейського Союзу українець. Порушник незаконно транспортував 55 кг «сонячного каміння», його затримали. Схованку чоловік облаштував між багажним відділенням мікроавтобуса і пасажирським салоном. Під час перевірки транспортного засобу у пункті пропуску «Порубне», що на українсько-румунському кордоні, правоохоронці провели затримання.