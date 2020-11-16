Антитела к коронавирусу нашли в анализе, датированном сентябрем 2019 года

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Ракурс

Коронавирус распространялся в Италии еще в сентябре 2019 года. Это показало исследование крови, взятой у пациентов в то время.

Антитела к Sars-Cov-2 обнаружили в образце крови, который был взят на анализ в сентябре 2019 года, сообщается в совместном докладе Института онкологии Милана и Университета Сиены.

Мы провели анализ и изучили специфические антитела, связанные с появлением коронавируса, в образцах крови 959 человек, которым был проведен скрининг на опухоли в легких в период между сентябрем 2019 года и мартом 2020 года. Антитела на Sars-Cov-2 RBD обнаружены у 111 человек с 959 (11,6%), — говорится в докладе.

Согласно исследованию, больше всего случаев было в Ломбардии, Пьемонте, Лацио, Тоскане и Венето.

Бессимптомные случаи COIVID-19 в Италии начались еще до появления официального «первого пациента».

Массимо Гали, директор клиники инфекционных заболеваний «Луиджи Сакко» в Милане, сомневается в том, что этот вирус «настолько стар», что присутствует в Италии с сентября 2019 года. Он спрашивает: «Почему сразу же не появились первые очаги заражения?».

Ранее считалось, что новый коронавирус начал распространяться в декабре 2019 году в Ухане, а первые больные посещали рынок морепродуктов в центре города. До сих пор точно неизвестно, был ли рынок «Хуанань» источником распространения COVID-19.

Первое время считалось, что коронавирус не может передаваться от человека к человеку. В январе первые случаи заражения коронавирусом начали выявлять в Европе.

В мае исследование показало, что коронавирус был в крови человека, заболевшего пневмонией в пригороде Парижа 27 декабря. Этот пациент с тех пор выздоровел. Он утверждал, что не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны, и не понимает, как мог заразиться. Первыми случаями COVID-19 во Франции считались три эпизода, подтвержденные 24 января.