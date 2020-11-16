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Погода в Украине. Фото: Pixabay

Мокрый снег и дожди — погода в Украине на 17 ноября (КАРТА)

16 ноя 2020, 16:11
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Погода в Украине 17 ноября ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдут дожди и снегопады. Температура воздуха прогреется до +10°.

Днем столбики термометров покажут от −1° до +10° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 17 ноября будет пасмурной, ожидается мокрый снег и заморозки. Ночью воздух будет холодным и достигнет отметки −1°, а днем ожидается +1° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет по-зимнему холодной, небо затянут облака. Температура воздуха ночью составит от −2 до −4 °, а днем столбики термометра опустятся до −3° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут облачными, без осадков. Температура воздуха ночью составит 4−6° тепла, а днем ​​воздух прогреется до 8−10° выше нуля.

Погода во Львове завтра ожидается прохладная и облачная, возможны дожди. Температурные показатели будут следующими: ночью 4−6° тепла, а днем — 8−10° выше нуля.

Погода в Карпатах 17 ноября будет дождливая, ожидаются переменные осадки. Столбики термометров в темное время суток покажут 4−6° тепла, а днем 8−10° тепла по Цельсию.

Прогноз погоды на 17 ноября. Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 17 ноября прогнозируется спокойная Возможны незначительные магнитные возмущения.


Геомагнитные возмущения. Инфографика: Gismeteo

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.

Источник: Ракурс


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