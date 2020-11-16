Погода в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n146566-mokryy-sneg-i-dojdi-pogoda-v-ukraine-na-17-noyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 17 ноября ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдут дожди и снегопады. Температура воздуха прогреется до +10°.

Днем столбики термометров покажут от −1° до +10° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 17 ноября будет пасмурной, ожидается мокрый снег и заморозки. Ночью воздух будет холодным и достигнет отметки −1°, а днем ожидается +1° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет по-зимнему холодной, небо затянут облака. Температура воздуха ночью составит от −2 до −4 °, а днем столбики термометра опустятся до −3° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут облачными, без осадков. Температура воздуха ночью составит 4−6° тепла, а днем ​​воздух прогреется до 8−10° выше нуля.

Погода во Львове завтра ожидается прохладная и облачная, возможны дожди. Температурные показатели будут следующими: ночью 4−6° тепла, а днем — 8−10° выше нуля.

Погода в Карпатах 17 ноября будет дождливая, ожидаются переменные осадки. Столбики термометров в темное время суток покажут 4−6° тепла, а днем 8−10° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 ноября прогнозируется спокойная Возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.