Автомобілі у Києві обливають кислотою — постраждала дитина

https://racurs.ua/ua/n146569-avtomobili-u-kyievi-oblyvaut-kyslotou-postrajdala-dytyna-foto-video.html

Ракурс

Автомобілі у Києві обливають кислотою — впродовж останнього тижня сталося щонайменше два подібних інциденти. В одному з випадків у Деснянському районі столиці опіки отримала дитина.

Про це у Фейсбук 16 листопада повідомляє «Київ.Оперативний».

Новий випадок стався на вул. Олени Теліги. Там зловмисники облили автомобіль марки Ford. За словами власника, руйнування автопокриття помітив лише вранці. Він переконує, що транспортний засіб було припарковано поблизу будинку й він нікому не заважав.

Інший інцидент, в якому постраждала дитина, власник авто описав так:

Наш автомобіль 9 листопада в обід невідомі облили кислотою у дворі будинку Беретті, 5. Постраждав маленький син, який з необережності притулився долонями до машини. Чи то місце не те, чи то люди озвіріли.

У коментарях користувачі соцмереж зазначили, що машини зазвичай пошкоджують через неправильне паркування.