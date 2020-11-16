Унікальні саркофаги віком 2,5 тис. років показали археологи в Єгипті. Фото: EPA-EFE

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Велику кількість саркофагів, вік яких перевищує 2 тис. 500 років, виявили в одному з найбільших давньоєгипетських некрополів Саккарі. Міністерство антикваріату Єгипту повідомило про знахідку 140 саркофагів.

Також під час розкопок виявили 40 позолочених статуй. Про це повідомляє Euronews.

Зазначається, що в деяких кольорових саркофагах, віком у 2 тис. 500 років, знаходяться мумії, які закутані в тканину.

Знахідки датуються династією Птолемеїв, яка керувала Єгиптом приблизно з 320 р. до 30 р. до н. е. і Пізнім царством, між 664 і 332 рр. до н. е.

Халед ель-Анані, міністр туризму та старожитностей Єгипту, заявив, що артефакти перенесуть до трьох каїрських музеїв, включаючи новий Великий єгипетський музей, який Єгипет будує біля знаменитих пірамід Гізи.

За його словами, пізніше цього року вони оголосять про ще одне відкриття на некрополі Саккара.

Нагадаємо, у вересні стало відомо про відкриття великої кількості саркофагів, вік яких перевищує 2 тис. 500 років, в одному з найбільших давньоєгипетських некрополів Саккарі.