Пять полицейских осудят за пытки в Кагарлыке — обнародованы шокирующие детали

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Дело об изнасиловании в Кагарлыке вышло на финишную прямую. Сегодня прокуроры Офиса генпрокурора и следователи Госбюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении пяти сотрудников Кагарлицкого отделения полиции.

Подозреваемым инкриминируются пытки, насильственное исчезновение и изнасилование (ст. 127, ст. 146−1, ст. 152 УК Украины), — говорится в сообщении Офиса генпрокурора в Фейсбук.

Следствие установило, что сотрудники Кагарлицкого отделения полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей.

Задокументированы несколько таких случаев:

в январе 2020 года три полицейских с целью получения признательных показаний за совершение краж, наносили двум пострадавшим телесные повреждения по различным частям тела, перевозили их в багажном отделении автомобиля, применяли электрический ток, приковывали наручниками к батарее.

в мае 2020 года с целью получения признания потерпевшему были нанесены 17 ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего он получил телесные повреждения легкой и средней степеней тяжести.

в мае 2020 года один из правоохранителей в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надевал на нее противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Руководитель отделения, в свою очередь, знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на неправомерные действия подчиненных, — отмечает следствие.



После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая сотрудники Кагарлыкского отделения полиции Сергей Сулима и Николай Кузив в своем кабинете пытали и изнасиловали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали. Потерпевшая сама обратилась в больницу и указала на полицейских. После огласки их отстранили, подразделение расформировали.