Армія. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n146576-vbyvstvo-napidpytku-suyicyd-soldata-u-stanyci-luganskiy-rozkryly-po-garyachyh-slidah.html

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Вбивство солдата у Станиці-Луганській викрила військова прокуратура. 16 листопада 2020 року до військової прокуратури надійшло повідомлення про скоєння нібито суїциду військовим 1999 року народження під час виконання службових обов’язків.

У ході розслідування виявилося, що хлопця вбили. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.

Повідомляється, що слідчо-розшукові заходи встановили сліди злочину — було переміщено зброю загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду.

За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець. Він зізнався у скоєному, та заявив, що вчинив злочин у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі військовими прокурорами слідчим шляхом перевіряються покази затриманого, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Затриманому загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що генеральна прокуратура України спрямувала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі інформацію про позасудові страти російським окупаційними військами українських військовослужбовців. Як розповідається в інформаційному повідомленні ГПУ, йдеться про убивство дев’яти представників Збройних сил України, які відбулися під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве у 2014−2015 роках.