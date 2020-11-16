Перевыборы в четырех областях объявила ЦИК

Выборы. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n146583-perevybory-v-chetyreh-oblastyah-obyavila-cik.html

Ракурс

Местные выборы в Украине почти подошли к своему концу, однако еще в четырех регионах состоится повторное голосование. Даты голосования определены пока только в двух городах.

Среди них оказались Киевская, Черниговская, Винницкая и Сумская области. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Причиной назначения перевыборов стала смерть вновь избранных мэров городов от коронавируса. Поэтому перевыборы городского головы Новгород-Северского состоятся 17 января 2021 года, а выборы мэра Борисполя — 31 января 2021 года.

В Броварах Киевской области будут выбирать мэра и депутатов городского совета, а в Улановке будут переизбирать сельского голову. Дата голосования в этих регионах еще неизвестна.

Напомним, ранее мы сообщали, что Анатолий Федорчук, действующий мэр Борисполя, победил на местных выборах, несмотря на то, что он умер 28 октября. Фамилия умершего появилась в разделе «Избранные на должность городского головы в городах областного значения». Также умер Александр Луговой, победитель недавних выборов мэра города Конотопа Сумской области.