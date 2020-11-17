Глава Минздрава Максим Степанов. Фото: kryzh.gov.ua

https://racurs.ua/n146584-do-30-tys-zarajeniy-covid-19-za-sutki-stepanov-soobschil-chto-privedet-k-kollapsu-ukrainskoy.html

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Отмена карантина, который был введен для предотвращения коронавируса, может грозить огромным ростом количества больных.

Это может привести к 30 тыс. случаям заражения COVID-19 в сутки. Все это завершится коллапсом медицинской системы в Украине, поскольку не будет свободных коек в больницах для госпитализации больных. Сейчас ни одна страна мира не отказывается от карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Если отменить все противоэпидемические меры… мы увидим рост до 20, 25, 30 тыс. больных. Затем получим очень быстро 100% заполненности коек в наших больницах и коллапс медицинской системы, — отметил Степанов.

По словам министра, карантин выходного дня является компромиссом для Украины, поскольку он должен помочь уменьшить количество контактов между людьми, и таким образом разорвать цепь передачи болезни.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что карантин выходного дня, который ввели в Министерстве здравоохранения, должен снизить количество новых больных на коронавирус на 15−20%.